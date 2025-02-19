2025-02-19 17:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم الأربعاء، الاتفاقمع الجانب الإيراني على توسيع آلية تناقل البيانات إلكترونياً للمسافرين والبضائع لتبسيطالإجراءات وإحكام السيطرة على منافذ البلدين.

وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيسالهيئة عقد اجتماعاً مع السفير الإيراني واتفقا على توسيع آلية البيانات الالكترونيةللزائرين الإيرانيين في المناسبات الدينية الكبرى، بالإضافة إلى البضائع والتبادل التجاري".

وتابع القيسي، أن "الاتفاق أشار إلى تحديد أماكن البوابات الجديدةللمنافذ الحدودية بين البلدين عبر تواصل الكوادر الهندسية المتخصصة من خلال نقاط الارتباطالرسمية".