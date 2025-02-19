العراق يعزز أسطوله الجوي بإنعاش طائرة جاثمة (صور)

2025-02-19 17:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الأربعاء، عن نجاح الخطوط الجويةفي إعادة الطائرةB737-800 التي تحمل علامة التسجيل YI-ASK إلى الخدمة من جديد.

وبحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن عودة الطائرة جاء بعد استكمالعمليات صيانة شاملة خضعت لها في مقر الشركة، لتكون بذلك الطائرة الرابعة عشرة التيتتم إعادتها للخدمة ضمن خطة الناقل الوطني لاستعادة خدمات الطائرات الجاثمة.

ونقل البيان عن مدير عام الشركة مناف عبد المنعم عاجل، قوله إن "مراحل إعادة الطائرة شملت استبدالمنظومة الهبوط(Landing Gear) واستبدال محركان بعد صيانتهما لدى شركة KLM الهولندية، بالإضافة إلى إجراء ملاكات الشركةالهندسية والفنية فحوصات دورية للطائرة من نوع A32 والفحص الثقيل نوع C4 طبق أعلى معايير السلامة الجوية".

وأشار البيان، إلى أن "المدة التي مضت على توقف الطائرة بلغت أكثرمن عامين، فيما استغرقت أعمال الصيانة وإعادتها للخدمة قرابة الشهرين من العمل المكثفداخل مركز صيانة الشركة، ومن المقرر أن تدخل الطائرة جدول الرحلات التشغيلية قريباًجداً لتكمل جهود الشركة في تعزيز قدراتها التشغيلية واستكمال خطتها الرامية إلى إعادةجميع الطائرات الجاثمة إلى الخدمة بحلول نهاية عام 2025".