البيشمركة تحرر 3 رعاة أغنام من "داعش" قرب طوزخورماتو

2025-02-19 17:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في قضاء طوزخورماتو ضمن محافظة صلاح الدين، يوم الأربعاء، بأن قوة من البيشمركةحررت ثلاثة رعاة أغنام من عناصر تنظيم "داعش".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء التاسع واللواء الثانيوالثلاثين من البيشمركة تحركت بعد تلقيها معلومات عن وجود حالة خطف طالت ثلاثة رعاةأغنام من قبل عناصر داعش قرب قرية دوراجي في منطقة داوودة التابعة لقضاء طوزخورماتو(75 كم شرق صلاح الدين)".

وأضاف المصدر، أن "تعاون أهالي القرى مع قوة البيشمركة ساهم بتحريرالرعاة الذين تركهم الخاطفون في إحدى مضافاتهم وفروا إلى جهة مجهولة في المنطقة التيهي جزء من الفراغ الأمني بين القوات الأمنية العراقية الاتحادية وقوات البيشمركة".