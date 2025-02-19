وزير التعليم يوافق على الشروع بإنشاء ملعب نادي الطلبة

2025-02-19 17:20:03 - المصدر: واع

بغداد - واعوافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، على الشروع بإجراءات إنشاء ملعب نادي الطلبة الرياضي.وذكر بيان للنادي- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "الوزير أكد خلال ترؤسه اجتماعًا خاصًا بهذا الملف أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضعت خطة متكاملة لتنفيذ المشروع على وفق مسار مدروس يلبي طموح النادي وجماهيره الكروية ويناسب تاريخه العريق".وأضاف، أن "الاجتماع ناقش الخطوات ذات الصلة بالمشروع والمواصفات الفنية لبيئة الملعب ومرفقاته الخدمية والإجراءات التي تمهد الطريق للتنفيذ وتجسيد رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدعم النادي وتوفير متطلبات الاستحقاقات الرياضية المهمة".