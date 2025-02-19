وزارة التربية والمجلس الثقافي البريطاني يناقشان تطبيق منهج حقوق الإنسان والتغير المناخي

2025-02-19 17:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واعناقشت وزارة التربية والمجلس الثقافي البريطاني، اليوم الأربعاء، تطبيق منهج حقوق الإنسان والتغير المناخي.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تعزيزًا لمفاهيم منهج حقوق الإنسان والتغير المناخي، ودور اللجان المركزية والفرعية في التنفيذ على مستوى العراق، ناقشت وزارة التربية محاور بناء قدرات مقرري لجان حقوق الإنسان والتغيرات المناخية في ورشة عمل أُقيمت في أربيل ضمن برنامج ربط المدارس بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، بحضور مدير المجلس الثقافي البريطاني بن لوثن ومدير قسم حقوق الإنسان عبد الرحمن التميمي".وأضاف البيان، أن "الورشة التي ضمت 38 مشرفًا ومديرًا للجان الفرعية لحقوق الإنسان في المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة هدفت إلى تعزيز فهم منهج حقوق الإنسان والتغير المناخي والتعرف على تفاصيله بشمولية أكبر بعد النجاح في تدريب أكثر من 4000 مشرف خلال أشهر قليلة من العام الماضي إضافة الى دراسة كيفية تطوير خطط العمل للعامين الدراسيين (2024_ 2025) و (2025_2026) وإدارة العمل لضمان تطبيق فعال في المدارس مع التركيز على تدريب المعلمين والمدرسين على وفق الاتفاق المبرم مع اللجنة الوزارية العليا لضمان تضمين حقوق الإنسان في المناهج الدراسية".