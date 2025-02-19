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اربيل يخطف ثلاث نقاط من مضيفه النجف في دوري نجوم العراق

اربيل يخطف ثلاث نقاط من مضيفه النجف في دوري نجوم العراق
اربيل يخطف ثلاث نقاط من مضيفه النجف في دوري نجوم العراق
2025-02-19 17:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ‏خطف فريق أربيل ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه فريق النجف بعد تحقيقه الفوز بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 21  لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي عند الساعة 2:30 من بعد ظهر اليوم الأربعاء. 

‏وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، سجل فريق اربيل اولا في الدقيقة 38 عن طريق يوسف بن سودة، وتمكن النجف من تعديل النتيجة في الدقيقة 45+1 عن طريق المحترف دومينيك مندي.

وفي الشوط الثاني أضاف اربيل هدفاً في الدقيقة 79 عن طريق نفس اللاعب يوسف بن سودة .

وبهذه النتيجة رفع اربيل رصيده للنقطة 30 بالمركز الثامن وتجمد رصيد النجف عند النقطة 27 بالمركز 11.

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