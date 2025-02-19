اربيل يخطف ثلاث نقاط من مضيفه النجف في دوري نجوم العراق

2025-02-19 17:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ‏خطف فريق أربيل ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه فريق النجف بعد تحقيقه الفوز بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 21 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي عند الساعة 2:30 من بعد ظهر اليوم الأربعاء.

‏وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، سجل فريق اربيل اولا في الدقيقة 38 عن طريق يوسف بن سودة، وتمكن النجف من تعديل النتيجة في الدقيقة 45+1 عن طريق المحترف دومينيك مندي.

وفي الشوط الثاني أضاف اربيل هدفاً في الدقيقة 79 عن طريق نفس اللاعب يوسف بن سودة .

وبهذه النتيجة رفع اربيل رصيده للنقطة 30 بالمركز الثامن وتجمد رصيد النجف عند النقطة 27 بالمركز 11.