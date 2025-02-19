الثقافة النيابية ومجلس الأمناء يناقشان التعديل الثاني لقانون شبكة الإعلام

2025-02-19 17:35:02 - المصدر: واع

اربيل – واعناقشت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام النيابية، اليوم الأربعاء، مع مجلس أمناء شبكة الإعلام التعديل الثاني لقانون الشبكة لعام 2015.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه أقيمت في مدينة اربيل ورشة لمناقشة التعديل الثاني لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لعام 2015، شاركت فيها لجنة الثقافة والسياحة والإعلام النيابية ورئيس مجلس أمناء الشبكة ثائر الغانمي ونائبه وأعضاء المجلس وعدد من مدراء المديريات.