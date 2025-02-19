العمل تعلن تشكيل لجنة لتكييف قانون التنظيم النقابي وفق المعايير الدولية

2025-02-19 17:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، (19 شباط 2025)، عن تشكيل لجنة متخصصة لتكييف قانون التنظيم النقابي بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات المصادق عليها.

وذكر بيان لوزارة العمل، تلقته "بغداد اليوم"، ان الأسدي "حضر اجتماعاً موسّعاً عُقد في القاعة الدستورية لمجلس النواب، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة، من الاتحادات والنقابات العمالية، فضلا عن ممثلي الدوائر المعنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومنظمة العمل الدولية، وأعضاء لجنة العمل النيابية".

وأكد الأسدي خلال الاجتماع، أن "تشكيل اللجنة يأتي في إطار الجهود المبذولة لإعداد قانون عصري ينظم العمل النقابي، ويحمي حقوق العمال وأصحاب المهن،" مشيراً إلى، أن "اللجنة ستضم ممثلين عن الحكومة، والنقابات العمالية، وأصحاب العمل، وأعضاء لجنة العمل النيابية، إلى جانب خبراء من منظمة العمل الدولية، لضمان إعداد قانون يتوافق مع التشريعات الوطنية والتزامات العراق الدولية".

وأوضح أن "الاجتماع تناول مناقشة خريطة الطريق التي أقرتها لجنة الاتصال المباشر لمنظمة العمل الدولية، والتي تتضمن إنشاء منتدى للحوار الاجتماعي يعزز الشراكة بين مختلف الجهات الفاعلة في سوق العمل، ويساهم في تطوير بيئة عمل عادلة ومستدامة".

من جهتها، أشادت رئيسة لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية النائبة ناهدة الدايني، بهذه الخطوة، مؤكدةً أن إشراك جميع الأطراف المعنية في مناقشة القانون سيسهم في صياغة تشريعات متكاملة تستجيب لمتطلبات سوق العمل، وتعزز الحريات النقابية بما يحقق مصالح العمال وأصحاب المهن في العراق.

وأوصت اللجنة النيابية بعقد ورشة عمل مشتركة لمواصلة النقاش وصياغة القانون بشكل نهائي، لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.