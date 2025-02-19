الطب العدلي العسكري يباشر بفحص المخدرات لفرقة القوات الخاصة الثانية

2025-02-19 17:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مركز الطب العدلي العسكري، اليوم الأربعاء، (19 شباط 2025)، عن مباشرته بفحص المخدرات والمؤثرات العقلية لفرقة القوات الخاصة الثانية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبحسب أوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتوجيه رئيس أركان الجيش، باشر مركز الطب العدلي مستمر بفحص فرقة القوات الخاصة الثانية من المواد المخدرة".

وأضاف كما "سيتم التوجه بفحص منتسبي الجيش العراقي بحسب الأوامر الصادرة من المراجع وذلك للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات".





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