2025-02-19 17:36:04 - المصدر: ايشان

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الزراعة عبد الأمير التعيبان، تواصل جهود وزارة الزراعة والكوادر البيطرية للسيطرة على “الحمى القلاعية”. وأشار التعيبان في تصريح لـ”إيشان”، إن “حالات الإصابة بالمرض بالنسبة للمواشي ظهرت في مناطق الفضيلية والنهروان والوحدة، وهناك إصابات في بعض مناطق الوسط والجنوب ومنها محافظة البصرة”. وبين أن “رئيس الوزراء يتابع بشكل شخصي، الجهود المتواصلة […]

ظهرت المقالة مستشار السوداني لـ”إيشان”: ماضون للسيطرة على الحمى القلاعية.. نطمئن جميع المواطنين أولاً على ايشان.



