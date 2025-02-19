2025-02-19 17:36:04 - المصدر: ايشان

وجه النائب مصطفى سند اتهاماً مباشراً لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بانضمامه لحزب البعث المحظور، قائلاً: “الريس عضو عامل”. وكتب سند في تغريدة له، تابعتها “إيشان”، “السوداني يعين وزير الزراعة الأسبق عبد الإله التكريتي، مستشاراً للشؤون الزراعية”. وتابع أن “التكريتي عضو فرقة في حزب البعث، وقد قبض عليه رفقة محمد سعيد الصحاف عام ٢٠٠٣”. هذا […]

ظهرت المقالة سند يتهم السوداني بانضمامه لحزب البعث: الريس عضو عامل أولاً على ايشان.



