2025-02-19 17:36:04 - المصدر: ايشان

رغم تصاعد الحديث عن عودة التيار الصدري إلى المشهد السياسي، إلا أن غياب الإعلان الرسمي من الحنانة وعدم تسجيل أي قوائم انتخابية حتى الآن، يثير تساؤلات حول مدى صحة هذه الأنباء. هذا السيناريو يعزز احتمال كون الأمر مجرد إشاعة غاطسة، تهدف إلى جس نبض الشارع السياسي وإعداد الرأي العام تدريجيًا قبل أي تحرك رسمي، وفق […]

ظهرت المقالة عودة الصدريين للانتخابات.. إشاعة “غاطسة” أم جس نبض من الحنانة؟ أولاً على ايشان.



