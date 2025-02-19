التجارة: أسواق (الهايبر ماركت) توفر فرصة لدعم المنتج المحلي وتوفير فرص العمل

2025-02-19 18:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأكدت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، أن المراكز التسويقية (الهايبر ماركت) التي افتتحت سابقًا وكذلك التي افتتحت اليوم في بغداد والمحافظات، توفر فرصة لدعم المنتج المحلي وتوفير فرص العمل.وقالت زهرة الكيلاني، مدير عام الشركة العامة للأسواق المركزية في الوزارة، في حديثها لوكالة الأنباء العراقية (واع): "اليوم، حضرنا الافتتاح الرسمي لفروع التعاون هايبر ماركت في محافظة بغداد، في جانبي الكرخ والرصافة، تم افتتاح ستة فروع اليوم برعاية رئيس الوزراء، وهذه التجربة الجديدة تعتبر فريدة للمجتمع العراقي، حيث تم التركيز فيها على توفير المواد الغذائية الأساسية الاستهلاكية، إضافة إلى احتياجات ومتطلبات الأسرة العراقية، وتوفر تجربة تسوق ممتعة تتوافق مع البرنامج الحكومي الذي يشير إلى ضرورة دعم أسعار السلع وتحقيق التوازن الاقتصادي ودعم المستهلك العراقي من خلال توفير أسعار تقل عما هو موجود في السوق المحلية."وأضافت الكيلاني، أن "هذا المشروع كان غائبًا عن الواقع العراقي لمدة لا تقل عن 25 عامًا، اليوم، نعيد الحياة لهذه الأبنية، ويساهم هذا المشروع بشكل فاعل في استيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب العاطل ويوفر العديد من الفرص لترويج وتسويق المنتج المحلي، إضافة إلى ذلك، يتم دعم شريحة الرعاية الاجتماعية وعوائل الشهداء وذوي ضحايا الإرهاب والشهداء من الحشد الشعبي، مع توفير امتيازات خاصة لهم أثناء التسوق."وأشارت الكيلاني إلى، أن "التشغيل التجريبي في فرعي حي العامل والصالحية شهد تجاوبًا إيجابيًا من المواطنين، حيث كانت عملية التسوق لافتة للنظر، وأثارت اهتمام المواطن العراقي، بما أن الأسواق المركزية تشكل جزءًا من تجربة التسوق التي تعود إلى ما قبل عام 2003".بدوره، قال عضو فريق التواصل الحكومي قاسم البديري، في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع): "بعد انقطاع دام قرابة 25 عامًا، تبدأ اليوم الأسواق المركزية من خلال الهايبر ماركت بالعودة للعمل، حيث تم افتتاح ستة مراكز في عموم بغداد، تشمل مناطق الصالحية، مدينة الصدر، الشعب، الحرية، وغيرها، هذه الأسواق المركزية ستوفر أسعارًا مدعومة، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي، حيث ستكون الأسعار أقل بنسبة 20 إلى 30% مقارنة بأسعار السوق، كما أن هذه المشاريع ستساهم في تشغيل العديد من الأيدي العاملة من الشباب في المناطق المجاورة للأسواق المركزية".وافتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني- عبر دائرة تلفزيونية، اليوم الأربعاء، ستة مراكز تسويقية (تعاون هايبر ماركت) في بغداد، لبيع المواد الغذائية والسلع بأسعار مدعومة، بالإضافة إلى 23 مشروعًا مماثلاً في بغداد والمحافظات.





