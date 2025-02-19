2025-02-19 18:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تسبب قرار هيئة الإعلام والاتصالاتالعراقية، بقطع الإنترنت عن شركة الاتصالات "كورك تيليكوم"، بآثار سلبيةطالت شرائح عدة في المجتمع ومهن مختلفة في إقليم كوردستان، الأمر الذي دفعبمواطنين وناشطين إلى التعبير عن استيائهم من هذا القرار.

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات أعلنت يوم أمسالثلاثاء، عن اتخاذ إجراء عقابي بحق شركة "كورك تيليكوم"، يقضي بقطعخدمة الإنترنت عنها بشكل فوري.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،أنها قامت بمخاطبة وزارة الاتصالات لتنفيذ هذا القرار، مشددة على ضرورة قيام شركة"كورك" بتعويض المشتركين وفقاً لبنود عقد الترخيص المنتهي، لضمان حمايةحقوق المستهلكين.

وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يقول ريكانمحمد، وهو صاحب متجر إلكتروني، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا القرار ألحق بناضرراً كبيراً، لأنني أعتمد على الإنترنت لإدارة طلبيات الزبائن والتواصل معهم".

ويضيف "كورك تيليكوم توفر لي خدمة مستقرة،والآن سنعاني من مشاكل كبيرة في عملنا، لا أرى أي سبب منطقي لهذا القرار سوى أنهسياسي".

وليس بعيداً عن صاحب المتجر، تبين الطالبة سارةجمال، لوكالة شفق نيوز "نحن كطلاب نعتمد على الإنترنت لإنجاز بحوثنا والتواصلمع الأساتذة، وانقطاع الإنترنت عن كورك تيليكوم يعني أنني سأواجه صعوبة فيالمحاضرات أو حتى تقديم الواجبات".

وتبدي استغرابها "ليس من المعقول أن يتماتخاذ قرار بهذه الأهمية دون مراعاة تأثيره على شرائح المجتمع".

فيما يشير عبد الرزاق، وهو موظف في شركة، إلىالخسائر المادية وتأخير العمل الذي يسببه هذا القرار، حيث يقول لوكالة شفق نيوز"العديد من الشركات تعتمد على خدمات كورك تيليكوم، وقطع الإنترنت يعني خسائرمادية وتأخيرات في العمل".

ويتساءل "لماذا يتم استهداف شركة معينةدون غيرها؟ يبدو أن هناك خلفيات سياسية لهذا القرار".

والأمر لا يتوقف هنا، بل يطال خدمة توصيلالطلبات، وهي أصبحت من أكثر المهن شيوعاً، إذ يبين نشوان، الذي يعمل سائقاً بهذهالمهنة لوكالة شفق نيوز "أنا أعمل مع تطبيقات التوصيل، وأحتاج الإنترنت بشكلدائم لتلقي الطلبات والتواصل مع الزبائن، والآن أصبح عملي أصعب، لأن الجزء الأكبرمن المواطنين في إقليم كوردستان يستخدمون شرائح كورك ولا يودون تغييرها إلى شركةأخرى".

ويوضح "القرار السابق أيضاً بشأن قطعالاتصال بين كورك وبقية الشركات ألحق الضرر بنا كمستخدمين".

من جانبه، يرجع المواطن ريبوار جميل، الأمر إلىأنه "كلما تصاعدت الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل يكون المواطن البسيط هوالضحية".

ويتابع في حديثه لوكالة شفق نيوز "نحن لاعلاقة لنا بالمشاكل المالية بين الحكومة والشركات، ما ذنبنا حتى نحرم من خدمةالإنترنت، هل يريدون معاقبتنا لأننا نعيش في كوردستان؟".

فيما يلمح المواطن سيبان سليم، إلى وجود شركاتكثيرة تدين للحكومة ولا تعاقب، بقوله "نحن نعرف أن هناك العديد من الشركاتالتي تدين للحكومة العراقية بمبالغ ضخمة ولكنها لا تتعرض لمثل هذه العقوبات، لماذافقط الشركات في الإقليم هي المستهدفة".

ويؤكد أن "القرار واضح بأنه لا علاقة لهبمسألة الديون، بل هو جزء من الصراع السياسي بين الطرفين".

الحريات

وفي السليمانية، فقد أثار هذا القرار أيضاًتنديد المواطنين واستيائهم، واعتبر سياسياً ولا علاقة له بالأمور المالية، إذ يؤكدفاخر عز الدين، وهو ناشط مدني، لوكالة شفق نيوز، أن "هذا القرار يتجاوز البعدالاقتصادي والتقني، لأنه يؤثر على حرية الوصول إلى المعلومات، وهو حق أساسيللمواطنين".

ويضيف "من غير المنطقي أن تتحمل شريحةواسعة من المستخدمين تبعات قضية مالية بين الهيئة والشركة".

بدوره، يلفت الناشط الاقتصادي محمد أحمد،لوكالة شفق نيوز، إلى أن "أعمال المصارف تتأثر بشكل مباشر بقطع الإنترنت،خصوصاً وأن الكثير منها يتعامل في حساباته المصرفية مع أربيل يكون في الأغلبيستخدم خط كورك تليكوم، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التحويلات الإلكترونيةوالخدمات المصرفية عبر الإنترنت".

كما يربط ناشطون وصحفيون في إقليم كوردستان هذاالقرار بملف أوسع يتعلق بحرية التعبير وحق الوصول إلى الإنترنت، محذرين من أنتكرار مثل هذه الإجراءات قد يشكل سابقة تُستخدم مستقبلاً في تقييد الحرياتالرقمية.

وحول هذا الأمر، يشير هاوري كارزان، وهو صحفيفي السليمانية، إلى أن "الإنترنت أصبح اليوم أداة أساسية لممارسة حريةالتعبير، وقطع الخدمة عن المستخدمين لأي سبب كان، يحدّ من قدرتهم على التواصلوالتعبير عن آرائهم".

ويلفت إلى أنه "حتى لو كانت هناك مخالفاتمالية، يجب أن يكون الحل قانونياً وإدارياً وليس عبر إجراءات تؤثر علىالمستخدمين".

فيما يعتبر الصحفي علي حسين، القرار بأنه"يثير المخاوف من أن تصبح خدمات الإنترنت أداة للضغط على الشركات أوالمواطنين، وهو ما قد يهدد البيئة الإعلامية في العراق".

وبينما لم تصدر هيئة الإعلام والاتصالات أيتعليق حول إمكانية مراجعة القرار، يؤكد مراقبون أن القضية تتطلب حلولاً مستدامةتحمي حقوق المستخدمين وتعزز الشفافية في إدارة قطاع الاتصالات.