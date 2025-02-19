المباشرة بإكساء الطريق الخدمي الموازي لسريع أبي غريب

2025-02-19 18:20:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، المباشرة بإكساء الطريق الخدمي الموازي لطريق المرور السريع في أبي غريب.وذكر بيان للمحافظة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "بتوجيه محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، باشرت ملاكات مديريتنا بتنفيذ أعمال إكساء الطريق الخدمي الموازي لطريق المرور السريع في أبي غريب".وأوضح البيان، أن "هذا المشروع يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها المحافظة، حيث يتضمن أعمال إكساء طريقين خدميين بموازاة الطريق السريع بطول (12) كم لكل منهما وبعرض (8) أمتار مع إكساء طبقتين من الأسفلت وأعمال تأثيث من تخطيط للشارع ووضع العلامات المرورية".وأشار إلى، أن "هذه الطرق ستسهم بتقليل الزخم وتسهيل حركة المركبات، بالإضافة إلى تحوير (3) جسور فوقية تربط المناطق بالطريق السريع بصورة نظامية"، مبينًا، أن "هذا المشروع يعتبر من المشاريع الجديدة التي باشرت بها المحافظة".