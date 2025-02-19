2025-02-19 18:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت إدارة مستشفى "آزادي" التعليمي في كركوك، يوم الأربعاء، عن إجراءعملية "فوق الكبرى" لمعالجة حالة نادرة جداً.

وقالمدير المستشفى بلین عمر حمە رضا، لوكالة شفق نيوز، إن "فريقاً طبياً متخصصاًنجح في إجراء عملية جراحية (ديلورمي) فوق الكبرى لحالة نادرة تحدث لـ0.5% من الناس".

وأضافأن "رئيس الفريق الطبي الطبيب علي أحمد زنكنه، وهو اختصاص الجراحة العامةوالناظورية والمشرف على حالة المريض (ش. ج) البالغ من العمر 43 عاماً الذي وصل إلىشعبة الطوارئ الجراحية في المستشفى، كان المستقيم خارج الجسم بحدود 35سم معاختناقه".

وبينأنه "بعد إجراء الفحوصات السريرية والمختبرية تم تحضير المريض للعملية فوراًوإجراء عملية (ديلورمي) طفيفة التوغل وإزالة الغشاء المخاطي للمستقيم مع تقويةجداره وفك الاختناق وإرجاعه داخل التجويف الحوضي مع عملية (ريبشتاين) عن طريق فتحبطن وتثبيت المستقيم في الحوض واستغرقت العملية خمس ساعات، المريض حالياً بصحة جيدة".