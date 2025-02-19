إعلان عقوبة بيلينجهام

2025-02-19 18:35:02 - المصدر: واع

متابعة- واعأعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن عقوبة نجم ريال مدريد، جود بيلينجهام، بعد طرده ببطاقة حمراء مباشرة ضد أوساسونا في الجولة الماضية (24) من الليجا.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، تم تصنيف تصريحات بيلينجهام تجاه الحكم مونويرا مونتيرو على أنها "تقليل من الاحترام" وليس "إهانة أو سب صريح"، وتم إيقافه مباراتين.وتجنب اللاعب الدولي الإنجليزي عقوبة أشد كانت ستصل إلى ما بين 4 و12 مباراة.ووفقا لما ورد في تقرير الحكم، فإن "بيلينجهام قال له عبارة نابية، مما أدى إلى طرده في الدقيقة 40 من المباراة".وبعد المباراة، دافع بيلينجهام عن نفسه مؤكدا أن ما حدث مجرد سوء فهم.وأضافت، "ماركا" أن ريال مدريد سيقدم طلبا إلى لجنة الاستئناف لإلغاء العقوبة أو تخفيفها".