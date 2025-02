الجريمة المنظمة في ذي قار تنظم حملة مكثفة على محال القصابين وضبط لحوم مخالفة للضوابط الصحية

2025-02-19 18:50:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصريةأطلقت شرطة الجريمة المنظمة في ذي قار حملة مشتركة وموسعة استهدفت محال القصابين وأسواق اللحوم، بالتزامن مع ظهور حالات يشتبه بها بالحمى القلاعية في المحافظة. وأوضح مصدر أمني في شرطة ذي قار لشبكة أخبار الناصرية، أن الحملة شملت تعاونا مشتركا بين شرطة الجريمة المنظمة ودوائر الرقابة الصحية والتجارية...

