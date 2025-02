إنجاز متقدم في مشروع إنشاء جسر شهداء الزيتون المعلق في مدينة الناصرية

2025-02-19 18:50:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار محمد جواد الزيدي، عن تقدم ملحوظ في أعمال مشروع إنشاء جسر شهداء الزيتون المعلق في مدينة الناصرية، والذي يضيف بعدًا جديدًا إلى معالم المدينة الحضارية والتاريخية. وذكر الزيدي في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية أن المشروع يتقدم بمعدلات إنجاز مرتفعة، مع...

