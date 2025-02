بالصور: المستشفى البيطري في ذي قار يبدأ حملة واسعة لمكافحة الحمى القلاعية

2025-02-19 18:50:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أطلقت كوادر المستشفى البيطري في ذي قار حملة واسعة لرصد وتحري مرض الحمى القلاعية، وذلك في حقول مربي الجاموس والأبقار بالمحافظة. وأكد مدير المستشفى البيطري الدكتور علي عبد الحسين، في تصريح لشبكة أخبار الناصرية، أن الحملة تهدف إلى فحص الحيوانات في المناطق الريفية، بالإضافة إلى نشر الوعي بين...

