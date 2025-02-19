بعد "كورك".. شركات الاتصالات على "رادار" النزاهة النيابية

2025-02-19 19:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، أنهاستتابع ملف شركتي "آسياسيل" و"زين العراق"، وذلك بعد يوم من قطعهيئة الإعلام والاتصالات خدمة الإنترنت عن شركة "كورك تيليكوم".

وشددت لجنة النزاهة، على وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بضرورةتنفيذ الإجراءات القانونية لمنع اي تلاعب قد يحصل وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تؤكد متابعتها الحثيثة"لإجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقالوتأخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها اكثرمن مليار وثلاثمائة مليون دولار ديون للحكومة العراقية".

وأضافت، أنها ستتابع "ملفات شركات الاتصالات كافة وتسديد المستحقاتالمالية ولن يقتصر الأمر على شركة كورك وإنما سيشمل شركتي آسياسيل وزين العراق من خلالفتح ملفاتهما والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهم".

وحذرت لجنة النزاهة النيابية في بيانها "وزارة الاتصالات وهيئة الإعلاموالاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات وستكون اللجنة بالمرصاد لاي خروقات إلى جانباتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية حيث سيتم فتح ملفات كثيرةتخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي، وأركان الشيباني، لتلافي حالات هدرموارد مالية لا تقل اهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد".

وأكدت اللجنة أنها "لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورطفي عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام. كما إن التلاعببقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتهاالمالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الاستهتار".

وأكملت، "لذلك، فإننا نوجه تحذيراً مجدداً إلى وزارة الاتصالات بضرورةتنفيذ الإجراءات القانونية لمنع أي تلاعب قد يحصل كما أن أي طلب للتسوية لن يقتصر علىشركة كورك وإنما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية".

واختتم البيان بالقول "إننا في لجنة النزاهة النيابية لن تسمح لأيجهة، مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين أو المساومة أو التسويةعلى حساب أموال الشعب العراقي، وسنواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقاتالمالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد".

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات أعلنت يوم أمس الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءعقابي بحق شركة "كورك تيليكوم"، يقضي بقطع خدمة الإنترنت عنها بشكل فوري.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها قامت بمخاطبة وزارة الاتصالاتلتنفيذ هذا القرار، مشددة على ضرورة قيام شركة "كورك" بتعويض المشتركين وفقاًلبنود عقد الترخيص المنتهي، لضمان حماية حقوق المستهلكين.

وتسبب قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بقطع الإنترنت عن شركة الاتصالات"كورك تيليكوم"، بآثار سلبية طالت شرائح عدة في المجتمع ومهن مختلفة في إقليمكوردستان، الأمر الذي دفع بمواطنين وناشطين إلى التعبير عن استيائهم من هذا القرار.

وبينما لم تصدر هيئة الإعلام والاتصالات أي تعليق حول إمكانية مراجعة القرار،يؤكد مراقبون أن القضية تتطلب حلولاً مستدامة تحمي حقوق المستخدمين وتعزز الشفافيةفي إدارة قطاع الاتصالات.