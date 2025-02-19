2025-02-19 19:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

كشف مصدر أمني، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، عن تفاصيل محاولة تنظيم داعش اختطاف أربعة من رعاة الأغنام في تلال غرة شرق صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أربعة من رعاة الأغنام كانوا يقومون برعي قطعانهم في الجزء الشرقي من تلال غرة، وهي منحدرات تقع بين قضائي طوزخورماتو وكفري، وهي مناطق شبه نائية ولكنها تشكل نقطة جذب للرعاة، خاصة في ظل وجود الغطاء النباتي بين المنحدرات".

وأضاف المصدر، أن "عددًا من مسلحي داعش، ربما يصل عددهم إلى ثلاثة، حاولوا اختطاف الرعاة الذين كان اثنان منهما يحملان سلاحًا للدفاع عن نفسيهما ضد الحيوانات البرية، مما أدى إلى حدوث تصادم". لافتًا إلى أن "الرعاة تمكنوا من الاتصال بذويهم الذين بدورهم اتصلوا بالقوات القريبة، وهي من البيشمركة، التي انطلقت بشكل مباشر لإنقاذهم".

وتابع المصدر، أنه "تم إنقاذ الرعاة وإعادتهم إلى ذويهم سالمين، فيما فر عناصر تنظيم داعش إلى الوديان العميقة، نافياً وجود أي إصابة في صفوف القوة أو الرعاة". مؤكداً أنه "تم إجراء عملية تمشيط لبعض المنحدرات القريبة في محاولة لتأمين المنطقة، مع التأكيد على ضرورة توخي الحذر وعدم الرعي في المناطق التي لا تسيطر عليها أي قوة أمنية بشكل مباشر".