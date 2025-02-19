مجلس وزراء كوردستان يدين "حادثة كركوك" ويدعم تطبيق المادة 12 من الموازنة

2025-02-19 19:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أدان مجلس وزراء إقليم كوردستان، يومالأربعاء، الاعتداء على الفلاحين الكورد في محافظة كركوك، وأبدى رفضه لهذهالممارسات، فيما وجه من جانب آخر بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعت مع الإمارات، إلىجانب تجديد دعمه لتنفيذ المادة 12 من قانون الموازنة واستئناف النفط بأسرع وقتممكن.

وقال مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، في بيانورد لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس عقد اجتماعاً، برئاسة رئيسه مسرور بارزاني،وناقش فيه التضييق والاعتداء على الفلاحين الكورد الأصليين في منطقة سرگڕان ضمنحدود قضاء شاردێ في محافظة كركوك خلال الأيام الماضية، وأكدنا أن هذه التصرفات غيرقانونية وغير مقبولة بأي شكل من الأشكال".

وأضاف "نرفض جميع أشكال الظلم تجاهالفلاحين الذين هم أصحاب الأراضي الأصلية، ويجب أن يتمتعوا بحقهم في زراعة أراضيهموالاستفادة منها بحرية تامة، كما جددنا في مجلس الوزراء دعمنا لحقوق الفلاحين،وأكدنا على ضرورة تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الصادر عن مجلس النواب، والمتعلقبإلغاء قرارات النظام البعثي السابق وإعادة الأراضي إلى أصحابها الشرعيين، بحيثيتم إزالة جميع العقبات التي تمنع الفلاحين من استعادة حقوقهم".

ولفت إلى أن "الاجتماع شهد استعراض مشاركةالوفد الرفيع لحكومة إقليم كوردستان، برئاسة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء، فيالقمة العالمية للحكومات التي عُقدت في دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 شباط/ فبرايرالجاري، كما ناقش اللقاءات والاتفاقيات التي تم توقيعها، وأبرزها تجديد مذكرةالتفاهم بين حكومة الإقليم وحكومة الإمارات للتعاون في مختلف المجالات لمدة خمسسنوات قادمة".

ووجه بارزاني، "الوزارات المختصة باتخاذالإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المذكرة، بهدف الاستفادة من الخبرات المتقدمة لدولةالإمارات في مختلف القطاعات الحكومية في الإقليم".

كما استعرض المجلس، بحسب البيان "تقريراللجنة المشتركة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن تنظيم آليات ضبطالجودة واعتماد المعايير الخاصة بالموردين والمقاولين، حيث تم عقد اجتماعات بهذاالشأن بحضور الجهات المختصة، وتمت مناقشة التقدم المحرز والعقبات التي تعترض تنفيذالاتفاقات".

وشدد مجلس الوزراء على "ضرورة تعزيزالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية في حكومتي الإقليم والاتحادية لحل القضاياالمرتبطة بمقاييس الجودة وفحص المواد المستوردة والمحلية، وتم التأكيد على أهميةتبادل المعلومات وإنشاء لجنة مشتركة لضمان موثوقية شهادات الفحص بين الطرفين،لتسهيل حركة السلع والبضائع بين الإقليم وباقي مناطق العراق دون أي معوقات".

وأشار البيان إلى أن المجلس "استعرض نتائجالاجتماع المشترك الذي عُقد في أربيل يوم أمس بين وزارة الثروات الطبيعية فيالإقليم ووزارة النفط الاتحادية، والذي تناول الآليات اللازمة لتنفيذ قانونالموازنة الاتحادية لعام 2025، ولا سيما استئناف تصدير نفط الإقليم".

وجدد مجلس الوزراء "موقفه الداعم لتنفيذالمادة 12 من قانون الموازنة"، داعياً إلى "استئناف تصدير النفط بأسرعوقت ممكن، حيث أدى توقف التصدير منذ مارس 2023 إلى خسائر بمليارات الدولارات منالإيرادات العامة للعراق، وبناءً على ذلك، تم تكليف وزارة الموارد الطبيعيةبمتابعة التنسيق مع وزارة النفط الاتحادية لوضع آليات تنفيذية واضحة لاستئنافالتصدير، لا سيما وأن الجانب القانوني قد تم حسمه، ولم يبقَ أي عائق أمام تطبيقالقانون".