قصف جوي واشتباكات عنيفة بين "العمال الكوردستاني" والجيش التركي شمالي دهوك

2025-02-19 19:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، مساء اليوم الأربعاء، باندلاع اشتباكات عنيفة بينحزب العمال الكوردستاني والجيش التركي، فيما قصفت الطائرات المقاتلة على مواقعتابعة لـ"العماليين" شمالي المحافظة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين حزب العمال الكوردستانيوالجيش التركي بالقرب من قاعدة عسكرية تركية على سلسلة جبل متين المطلة على قضاءالعمادية شمالي دهوك". وأوضح أن "الاشتباكات نشبت في محيط قرية بلافة،حيث سُمعت أصوات أسلحة خفيفة ومتوسطة دون تأكيد عن الخسائر الناجمة جراء القصف".

وفيسياق متصل، أفاد شهود عيان لوكالة شفق نيوز، بأن طائرات حربية تركية نفذت غارةجوية على مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في محيط قرية رزيكي على سفحجبل كارة شمالي دهوك.