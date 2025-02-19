السجن 3 سنوات لموظفين اثنين من شبكة "الابتزاز" في شركة نفط ذي قار

2025-02-19 19:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأربعاء، بصدور حكم بالسجن لثلاث سنوات بحقموظفين اثنين في شركة نفط المحافظة بتهمة "الابتزاز".

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن لثلاثسنوات بحق موظفة وموظف في شركة نفط ذي قار بعد إدانتهما في القضية المعروفةبـ(تشكيل شبكة ابتزاز مع أحد المسؤولين في الشركة)".

وبينالمصدر أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقيرقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وكانمصدر أمني في ذي قار، قد أبلغ وكالة شفق نيوز في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024،بتفكيك شبكة ابتزاز يقودها مسؤول رفيع بشركة نفط ذي قار واعتقال غالبية أفرادها.

وذكرالمصدر أن "قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني في المحافظة وبناءً على أوامرقضائية اعتقلت ثلاثة موظفين بشركة نفط ذي قار بينهم رئيس قسم في الشركة، وموظفةضمن كوادر الشركة".

وتابعالمصدر، أن "القوة الأمنية اعتقلت شخصين آخرين ضمن كوادر شبكة الابتزازلكنهما ليس ضمن كوادر شركة نفط ذي قار"، مبيناً أن "القوات الأمنية وضعتالمعتقلين في مركز احتجاز خاص، لإكمال التحقيق معهم".