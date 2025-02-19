دوري نجوم العراق.. التعادل السلبي ينهي لقاء الميناء والقاسم

2025-02-19 19:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تعادل ‏فريق الميناء مع ضيفه القاسم سلباً، مساء اليوم الأربعاء، ضمنمنافسات الجولة 21 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرتالمباراة على ملعب الفيحاء في البصرة عند الساعة الخامسة مساءً.

‏وبهذهالنتيجة رفع القاسم رصيده للنقطة 32 بالمركز السابع، ورفع فريق الميناء رصيدهللنقطة 21 بالمركز 16.

وأداراللقاء طاقم تحكيم مؤلف من محمد طارق حكم وسط، وأحمد نعيم مساعد أول، ووليد كاملمساعد ثاني، وحامد طالب حكم رابع، وعلي سالم حكم VAR.