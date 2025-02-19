2025-02-19 19:50:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، توقيع مجلس التوازن عشر صفقات محلية ودولية خلال اليوم الثالث من معرضي الدفاع الدولي آيدكس 2025، والدفاع البحري نافدكس 2025، بإجمالي 10.18 مليار درهم بما يعادل نحو 2.8 مليار دولار، بحسب ما ذكرته على حسابها على منصة إكس. وتضمنت صفقات مجلس التوازن في اليوم الثالث من المعرضين، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع على حسابها بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي، سبع صفقات محلية بقيمة 9.66 مليار درهم، وثلاث صفقات دولية بقيمة 523 مليون درهم. ووصلت بذلك قيمة إجمالي الصفقات التي وقعها مجلس التوازن خلال الأيام الثلاثة للمعرضين إلى 19.95 مليار درهم. كان مجلس التوازن المؤسسة الحكومة المستقلة وقع 13 صفقة خلال اليوم الأول بقيمة 3.97 مليار درهم. كما وقع خمس صفقات في اليوم الثاني بقيمة 5.8 مليار درهم. مجلس التوازن جهة حكومية مستقلة تعمل مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في دولة الإمارات، وهو الجهة المسؤولة عن عمليات الاستحواذ الدفاعي والأمني للوزارة والأجهزة الأمنية، بحسب الموقع الإلكتروني للمجلس. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام