2025-02-19 20:00:05 - المصدر: ايشان

اقترب الصدريون من العودة إلى الانتخابات، أكثر من أي وقتٍ مضى، فدعوة زعيمهم مقتدى الصدر، إلى تحديث بياناتهم في سجل الناخبين، قد تكون دلالةً على عودتهم للعملية السياسية، ولكن القادم، سيكشف خطط الصدريين، التي لم يعلم بها أحد بعد سواه. لم نشهد إعلاناً رسمياً لعودة الصدريين إلى الانتخابات والعملية السياسية، التي قاطعوها حين كانوا ٧٣ […]

ظهرت المقالة الحنانة تسير بثبات نحو الانتخابات.. تحشيد الصدر يبدأ بسجل الناخبين والعين على رئاسة الوزراء أولاً على ايشان.



