2025-02-19 20:05:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى دعا زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، أنصاره الى تحديث سجل الناخبين سواء دخلوا بالانتخابات أم قاطعوها من خلال إجابة على سؤال احدهم. أدناه نص السؤال والجواب كما ورد من مكتبه الخاص:

