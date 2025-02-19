شملت 371 مدرسة.. ذي قار تتصدى للابتزاز الالكتروني بحملة توعوية واسعة

2025-02-19 20:40:01 - المصدر: واع

ذي قار – واع – زهراء صباحأعلن محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، اليوم الأربعاء، إطلاق حملة "احنا بظهركم" التوعوية الواسعة لحماية المواطنين من الابتزاز الالكتروني، مؤكدًا أن جميع فئات المجتمع معرضة لهذا التهديد، ولا سيما طالبات المرحلتين المتوسطة والإعدادية، حيث تستهدف الحملة 371 مدرسة.وقال الإبراهيمي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "بعد تحقيق الاستقرار الأمني في ذي قار بجهود الأجهزة الأمنية، خصوصًا جهاز الأمن الوطني وقيادة الشرطة، نعلن اليوم إطلاق حملة (احنا بظهركم) لمكافحة الابتزاز الالكتروني، الذي بات خطرًا يهدد المجتمع عامة والطالبات في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بسبب ضعاف النفوس".وأضاف، "محافظتنا لن تدخر جهدًا في محاربة هذه الظاهرة، والحكومة المحلية والأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد لتقديم أشكال الدعم من أجل القضاء عليها نهائيًا".وأشار الإبراهيمي إلى، أن "الابتزاز الالكتروني ليس محصورًا بمحافظة معينة أو فئة محددة من المجتمع وتهديده لا يستثني أحدًا، فكما يتعرض له المواطن العادي، يمكن أن يكون مسؤولًا رفيع المستوى ضحية له، والانترنت بات وسيلة يستخدمها ضعاف النفوس لاستهداف الأفراد في جميع المناطق، سواء في المدن أو المناطق العشائرية".التربية والأمن الوطني في مواجهة الظاهرةمن جانبه، أكد مدير تربية ذي قار علي السبتي، في حديثه لـ(واع) أن الحملة تأتي بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، موضحًا أن، "هدفنا حماية طالباتنا من خطر الابتزاز الالكتروني، الذي تسلل إلى مجتمعنا، ويتطلب جهدًا مشتركًا بين المؤسسات التربوية والاجتماعية والأمنية والدينية".وأشار السبتي إلى أهمية التوعية ودور المؤسسات التعليمية في هذه الحملة، قائلاً: "واجبنا كتربويين دعم هذه المبادرة لتحصين أبنائنا، وتعزيز الاستخدام الإيجابي لمنصات التواصل الاجتماعي، من خلال الإشراف التربوي والتثقيف المستمر".الحملة تستهدف 371 مدرسة في ذي قاروتنطلق الحملة برعاية جهاز الأمن الوطني العراقي، ومتابعة مديرية أمن ذي قار وتستهدف 371 مدرسة ثانوية .وتضمنت الفعالية الأولى ليوم إطلاق حملة "احنا بظهركم" محاضرات توعوية حول مفهوم الابتزاز الالكتروني ومخاطره القانونية والمجتمعية، حيث شهدت تفاعلًا كبيرًا من الطالبات والكوادر التدريسية.وسجلت محافظة ذي قار 354 دعوى ابتزاز الكتروني خلال عام 2024، تم حسم 204 منها بالقبض على المتهمين، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى تعزيز جهودها للتصدي لهذه الظاهرة عبر حملات توعوية وإجراءات قانونية صارمة.وأكدت الجهات المنظمة أن الحملة ستتوسع خلال الفترة المقبلة لتشمل جميع مدارس البنات في ذي قار، وصولًا إلى مختلف الأقضية والنواحي؛ بهدف نشر الوعي وحماية الفتيات من مخاطر الابتزاز.