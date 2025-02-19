وزارة الاتصالات: لا نمتلك أي صلاحية لاتخاذ إجراءات قانونية بحق شركات الهاتف النقال

2025-02-19 20:40:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، أنها لا تملك صلاحيات لاتخاذ إجراءات قانونية ومالية بحق شركات الهاتف النقال.وأوضحت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "عقود تراخيص شركات الهاتف النقال (آسيا- زين- كورك) مبرمة مع هيئة الإعلام والاتصالات وليست مع الوزارة".وأضافت، أنها "لا تملك أي صلاحيات لاتخاذ إجراءات قانونية أو مالية تخص شركات الموبايل الثلاثة، وأنها تنفذ الإجراءات الفنية التي تصدر بموجب قرارات أصولية من هيئة الإعلام والاتصالات في ما يتعلق بحجب الخدمة حصرًا".