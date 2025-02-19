عمليات بغداد تعتقل عددا من المطلوبين بينهم بالاتجار بالاعضاء البشرية والابتزاز

2025-02-19 20:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، (19 شباط 2025)، عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين، بينهم بالاتجار بالاعضاء البشرية وآخرين بجرائم الابتزاز الالكتروني مع ضبط أسلحة وأعتدة شرقي العاصمة.

وذكر بيان لعمليات بغداد، تلقته "بغداد اليوم"، ان "تشكيلات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وقيادة شرطة بغداد الرصافة بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، تمكنت من القاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم بالاتجار بالاعضاء البشرية وآخر بالابتزاز الالكتروني ومتهمين بجرائم (النزاعات العشائرية، تهديد، حيازة أسلحة) والاستيلاء على اسلحة واعتدة غير مرخصة وذلك ضمن مناطق (مدينة الصدر، السريدات، حي الكوفة، الوزيرية، الحميدية، حي البساتين، السكلات، الشعب، الشيشان، سبع قصور) شرقي العاصمة".

ولفت البيان الى "تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".



