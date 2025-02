تكتم نيابي حول تأخر إرسال الموازنة: "الحكومة تعاني من نقص السيولة"

2025-02-19 21:20:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أقرت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأربعاء، بوجود تكتم نيابي كبير بشأن أسباب تأخر إرسال جداول موازنة 2025. وقال عضو اللجنة المالية، شيروان ميرزا في تصريح تابعته (المدى) إن "الحكومة العراقية لا تعاني من عجوز مالي وإنما من نقص في السيولة النقدية"، مشيراً إلى أن "ذلك سببه الرئيسي أن جزءاً كبيراً من الكتلة النقدية […]

