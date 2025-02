الاتصالات: لا سلطة لنا على شركات الهاتف النقال

2025-02-19 21:20:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أخلت وزارة الاتصالات العراقية، مساء اليوم الأربعاء، مسؤوليتها تجاه شركات الهاتف النقال، مؤكدة أنها لا تملك أي سلطة على هذه الشركات. وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)"تود وزارة الاتصالات التنويه إلى أن عقود تراخيص شركات الهاتف النقال (آسيا – زين - كورك) مبرمة مع هيئة الإعلام والاتصالات وليس مع الوزارة". وأضافت "الوزارة لا […]

