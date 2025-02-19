زاخو يكرم وفادة الطلبة بهدفين في دوري نجوم العراق

2025-02-19 21:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ‏عزز فريق زاخو صدارته بعد تحقيقه الفوز على ضيفه فريق الطلبة، مساء اليومالأربعاء، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرتالمباراة عند الساعة السابعة والنصف على ملعب زاخو، وانتهت لصالح صاحب الأرضوالجمهور بنتيجة 2-1.

و‏انتهىالشوط الأول بتقدم فريق زاخو بهدف واحد جاء عن طريق أمجد عطوان في الدقيقة 34، وفيالشوط الثاني سجل فريق الطلبة هدف التعديل عند الدقيقة 48 عن طريق المحترف أمومجي أوموتو،وعاد زاخو ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 77 عن طريق المحترف كوستافو هنريك.

‏وبهذهالنتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 42 بالمركز الأول، وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 34بالمركز الخامس.

وأداراللقاء طاقم تحكيم مؤلف من سالم عامر حكم ساحة، ومحمد إياد مساعد أول، وباسم مزهرمساعد ثاني، وإياد زاحم حكم رابع، وفيد كريم حكم VAR.