دهوك العراقي يتعادل مع ظفار العماني في دوري أبطال الخليج للأندية

2025-02-19 21:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تعادل فريق دهوك العراقي مع نظيره ظفار العماني، مساء اليوم الأربعاء، ضمنمنافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال الخليجللأندية.

وجرتالمباراة على ملعب دهوك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد، ضمن المجموعةالأولى التي تضم كلاً من دهوك العراقي، والنصر الإماراتي، وظفار العماني، وأهليصنعاء اليمني، وانتهت بنتيجة 1-1.

وانتهىالشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، ومع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 46سجل دهوك هدفه عن طريق إبراهيم غازي، وتمكن ظفار العماني من تعديل النتيجة فيالدقيقة 52 عن طريق حاتم الحمحمي.

ويلاقيدهوك في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال الخليج للأندية مضيفه الاتفاق السعودي فيالسعودية يوم الخامس من آذار/ مارس المقبل، على أن يستضيف فريق الاتفاق في دهوكيوم 11 آذار/ مارس المقبل.

ولنتكن نتيجة اليوم مؤثرة على تأهل دهوك إلى المرحلة المقبلة، حيث حسم دهوك تأهلهرسمياً منذ الجولة السابقة، وسيلاقي فريق الاتفاق للمرحلة المقبلة من منافسات نصفنهائي البطولة الخليجية.