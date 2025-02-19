رئيس الوزراء يؤكد لنظيره اللبناني استمرار العراق في دعم الشعب اللبناني في توفير الوقود

2025-02-19 21:40:09 - المصدر: الفرات نيوز

تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اللبناني السيد نواف سلام، جرى خلاله البحث في تعزيز العلاقات بين البلدين ومتابعة آخر تطوّرات الأوضاع في المنطقة.

وعبّر السيد السوداني، خلال الاتصال، عن خالص تمنياته للسيد سلام بالنجاح في مهامه الجديدة، مؤكداً استمرار العراق في تقديم الدعم للشعب اللبناني، خاصة في مجال توفير الوقود، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بدعم صمود لبنان وتعزيز قدراته في مواجهة مختلف التحديات.

من جانبه، أكد السيد سلام حرص حكومته على تنمية العلاقات مع العراق في مختلف الصعد والمجالات، وتأكيد العمل المشترك من أجل توفير الأمن والاستقرار في المنطقة.

