الخارجية: علاقتنا مع أمريكا متنوعة

2025-02-19 21:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي هشام العلوي، اليوم الأربعاء، أن السياسة الخارجية للعراق تستند إلى الدستور العراقي والمصالح الوطنية العليا، مشيرا إلى أن العلاقة مع أمريكا متنوعة وتشمل العديد من المجالات.وأوضح العلوي، في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة الخارجية تعتمد نظام تصنيف للدول والسفارات وفق أولويات متعددة تشمل المحاور السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والقنصلية"، مشيرًا إلى، أن "العلاقات مع الولايات المتحدة تأتي ضمن قائمة أولويات السياسة الخارجية العراقية؛ نظرًا لأهميتها في مختلف المجالات".وأضاف، أن "العلاقات مع الولايات المتحدة تتميز بتنوعها، حيث تشمل الجوانب السياسية والأمنية والعسكرية، إلى جانب التعاون الاقتصادي والتجاري، فضلًا عن البعد التعليمي والثقافي، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الجالية العراقية المقيمة هناك".وأشار العلوي إلى، أن "السياسة الخارجية للعراق، التي بدأت بالتبلور بعد عام 2003، تستند إلى المبادئ الواردة في الدستور العراقي النافذ وإلى القيم والثوابت الوطنية، مع التركيز على تحقيق المصالح العليا للعراق وحماية شعبه من أي أضرار محتملة".