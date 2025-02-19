رئيس الوزراء يؤكد استمرار العراق في تقديم الدعم للشعب اللبناني

2025-02-19 21:55:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، لنظيره اللبناني نواف سلام، استمرار العراق في تقديم الدعم للشعب اللبناني، خاصة في مجال توفير الوقود.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، جرى خلاله البحث في تعزيز العلاقات بين البلدين ومتابعة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة".وعبّر السوداني- بحسب البيان- عن "خالص تمنياته لنظيره اللبناني بالنجاح في مهامه الجديدة"، مؤكدًا، "استمرار العراق في تقديم الدعم للشعب اللبناني، خاصة في مجال توفير الوقود، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بدعم صمود لبنان وتعزيز قدراته في مواجهة مختلف التحديات".من جانبه، أكد سلام حرص حكومته على "تنمية العلاقات مع العراق في مختلف الصعد والمجالات، وتأكيد العمل المشترك من أجل توفير الأمن والاستقرار في المنطقة".