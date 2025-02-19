2025-02-19 21:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 17 متهمًا بقضايا مختلفة في بغداد.وذكر بيان لوزارة الداخلية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "بجهد أمني واستخباري، نفذت قطعات الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية، عمليات أمنية متميزة، تم خلالها القبض على 17 متهمًا وفق أحكام قانونية مختلفة تضمنت (مشاجرة، تهديد، بناء الأراضي الزراعية، رفع تجاوزات، حيازة أسلحة) في مناطق (السريدات، الحميدية، حي البساتين، حي الكوفة، الوزيرية، حي أور) ببغداد، وضبط (بندقية كلاشنكوف، مسدس، 2 مخزن عتاد، 45 إطلاقة، عجلة نوع سايبا، دراجة نارية تكتك)".وأضاف البيان، أنه "في سياق العمليات الأمنية للتفتيش المناطقي، تمكنت مفارز الفرقة الخامسة وأثناء عمليات التفتيش المناطقي للتفتيش على السلاح غير المرخص في مناطق (مدينة الصدر، السكلات، حي أور، سبع قصور)، من ضبط (2 بندقية مختلفة، و3 مسدس، و10 مخازن عتاد، و127 إطلاقة، مواد أخرى)".وأشار إلى، أنه "تم إحالة المتهمين والمضبوطات أصوليا إلى الجهات المختصة".