2025-02-19 22:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذرت تقارير حديثة من هجوم تصيّد احتيالي جديد يُعرف باسم Astaroth، يستهدف مستخدمي خدمات البريد الإلكتروني مثل Gmail وOutlook، حيث يتميز بقدرته على تجاوز أنظمة الأمان وسرقة بيانات تسجيل الدخول.

وذكر مركز الأمن السيبراني بوزارة الداخلية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الهجوم يبدأ بإرسال رابط مشبوه عبر البريد الإلكتروني، وعند فتحه يتم توجيه المستخدم إلى صفحة تسجيل دخول مزيفة تحاكي الصفحة الأصلية بدقة، مما يتيح للقراصنة اعتراض بيانات الدخول".

وأضاف البيان أن "الهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تشهد تصاعدًا ملحوظًا، حيث يتم استخدام تقنيات متطورة لإنشاء رسائل خادعة تستهدف مستخدمي Gmail، بهدف سرقة المعلومات الشخصية والاستيلاء على الحسابات".

فيما أصدر المركز توصيات أمنية للحد من هذه التهديدات، منها:

تجنب فتح أي روابط مشبوهة، حتى لو كانت مرسلة من جهات موثوقة.

التحقق من الروابط عبر موقع virustotal.com قبل فتحها.



