2025-02-19 22:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (19 شباط 2025) في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، تعزيز العلاقات بين البلدين ومتابعة آخر تطوّرات الأوضاع في المنطقة.

وعبّر السوداني، خلال الاتصال، بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، "عن خالص تمنياته لسلام بالنجاح في مهامه الجديدة،" مؤكداً "استمرار العراق في تقديم الدعم للشعب اللبناني، خاصة في مجال توفير الوقود، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بدعم صمود لبنان وتعزيز قدراته في مواجهة مختلف التحديات".

من جانبه، أكد سلام "حرص حكومته على تنمية العلاقات مع العراق في مختلف الصعد والمجالات، وتأكيد العمل المشترك من أجل توفير الأمن والاستقرار في المنطقة".