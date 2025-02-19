2025-02-19 22:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونظيره اللبناني نوافسلام، مساء اليوم الأربعاء، آخر التطورات الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات بينالبلدين.

وذكرالمكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير تلقى اتصالاًهاتفياً من نظيره اللبناني جرى خلاله البحث في تعزيز العلاقات بين البلدين ومتابعةآخر تطوّرات الأوضاع في المنطقة.

وعبّرالسوداني، خلال الاتصال، عن خالص تمنياته لسلام بالنجاح في مهامه الجديدة، مؤكداًاستمرار العراق في تقديم الدعم للشعب اللبناني، خاصة في مجال توفير الوقود،تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بدعم صمود لبنان وتعزيز قدراته في مواجهة مختلفالتحديات.

منجانبه، أكد سلام حرص حكومته على تنمية العلاقات مع العراق في مختلف الصعدوالمجالات، وتأكيد العمل المشترك من أجل توفير الأمن والاستقرار في المنطقة.