محافظات البلاد تتخذ إجراءات وقائية لتطويق الحمى القلاعية وتطمئن المواطنين

2025-02-19 22:10:01 - المصدر: واع

البصرة – كربلاء المقدسة – الأنبار – صلاح الدين - واعاتخذت محافظات البلاد كافة، اليوم الأربعاء، إجراءات وقائية لتطويق الحمى القلاعية والسيطرة على المرض الذي أكدت وزارة الصحة تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة من جرائه في الجاموس والأبقار والماعز ونفوق أكثر من 650 رأسًا.وتعمل الحكومة بجهود كبيرة لتطويق مرض الحمى القلاعية من خلال إجراءات وقائية شاملة تشمل منع حركة الحيوانات المصابة، وتلقيح الحيوانات السليمة، بالإضافة إلى توعية المواطنين وتنسيق الجهود بين المحافظات، وعلى الرغم من التحديات، تشير الإجراءات المتخذة إلى نجاحات ملحوظة في الحد من انتشار المرض وحماية المواطنين.البصرة تمنع دخول الحيوانات وتتخذ تدابير احترازيةوقال معين صالح الحسن، معاون محافظ البصرة للشؤون الإدارية ودوائر الزراعة، في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع): "بناءً على الحالات التي حدثت في عموم العراق، قرر المحافظ منع دخول الحيوانات كافة إلى محافظة البصرة، بناءً على مداولات مع زراعة البصرة".وأضاف، "كما تم توجيه قيادة الشرطة في المدينة للتأكد من خلو المدن من هذا المرض، ونحن مستعدون لمكافحة أي حالات قد تحدث في البصرة من خلال تدابير احترازية، والغرض منها منع وقوع المرض، وجميع أجهزة الحكومة المحلية مستنفرة بأقسامها كافة لمكافحة المرض."كربلاء المقدسة تؤكد عدم تسجيل إصاباتفي كربلاء المقدسة، أوضح وسام الجابري، مدير المستشفى البيطري في المحافظة، في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "إن ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات التلفزيونية حول تهويل مرض الحمى القلاعية غير صحيح، فالمرض لا يصيب الإنسان، بل هو خاص بالحيوانات فقط".وأضاف، أن "الحمى القلاعية مرض مستوطن في العراق منذ عام 1937، ولدينا خطة للسيطرة على المرض في المحافظة تشمل حجر الحيوانات المصابة وتلقيح الحيوانات السليمة، وحاليًا كربلاء خالية من الإصابات، ونحن على تواصل مع قيادة العمليات المحلية لضمان السيطرة التامة على الوضع".وأضاف الجابري، "أدعو المواطنين إلى التعاون مع المؤسسات البيطرية والإبلاغ عن أي حالات مصابة بالمرض.الأنبار: إجراءات وقائية فعالة للحد من انتشار المرضأما في الأنبار، فقد أكد خالد إسماعيل الحلبوسي، نقيب الأطباء البيطريين في المحافظة، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "سجلت محافظة الأنبار إصابات بالحمى القلاعية في بعض مدنها قبل أكثر من شهر، وكانت الإصابات أقل حدة في الأبقار والماعز مقارنة بالحيوانات الصغيرة مثل الحملان والعجول".وأضاف، "الحمى القلاعية مرض فيروسي معدٍ، ولكنه لا يشكل خطرًا على الإنسان إلا في حالات نادرة جدًا، تم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة مثل منع حركة الحيوانات المصابة وتطعيم الحيوانات السليمة، كما ننسق مع الدوائر الصحية والمستشفى البيطري لضمان الحد من انتشار المرض".صلاح الدين: لا إصابات خطيرةأما في محافظة صلاح الدين، فقد أكد جمال عكاب، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "إن ما أشيع في وسائل الإعلام حول إصابات كثيرة بالحمى القلاعية في صلاح الدين هو كلام غير صحيح وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة، والمرض لا ينتقل إلى الإنسان ولا يؤثر على المنتجات الغذائية مثل اللحوم والألبان".وأضاف، "لدينا خطط وقائية صارمة لمنع انتقال الحيوانات بين المحافظات وتطهير أسواق اللحوم في المحافظة، نطمئن المواطنين أن صلاح الدين خالية من هذا المرض باستثناء إصابات محدودة لا تتعدى 1-2% من المعدل الطبيعي السنوي".وأعلن وزير الزراعة عباس جبر المالكي- في وقت سابق اليوم الأربعاء- أن "عدد الإصابات بالحمى القلاعية في العراق وصل إلى 3 آلاف رأس من الماشية والأدوية واللقاحات متوفرة بشكل مجاني، ولا يوجد أي خطر من انتقال المرض إلى الإنسان عبر اللحوم أو الألبان، هذه الإشاعات مغرضة".





