وزير النقل يعلن قرب إطلاق الحزمة الثانية من خطوط النقل الجماعي

2025-02-19 23:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير النقل رزاق محيبس السعداوي ، بالاستعداد للعمل ضمن الفريق الفني الحكومي الخاص بالزحامات في بغداد، مؤكداً قرب إطلاق حزمة ثانية من خطوط النقل الجماعي ، فيما أشار إلى المضي في إدخال قرارات مجلس الوزراء الخاصة بايجاد الحلول لمشكلة الزحامات في شوارع بغداد.وذكر بيان لوزارة النقل تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الوزير وجّه كل من الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود والشركة العامة للنقل الخاص، بالاستعداد والتهيئة للعمل ضمن الفريق الفني الحكومي، برئاسة هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء، والذي سيتولى إعداد دراسة لمشكلة تلك الزحامات".وأشار السعداوي إلى أن "الوزارة افتتحت حتى الآن 43 خطا للنقل الجماعي في مختلف مناطق بغداد"، مؤكدا أن "الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود تستعد لاطلاق الحزمة الثانية من خطوط النقل الجماعي، وسيكون من أهمها خط علاوي _ مطار بغداد الدولي".يشار الى أن مجلس الوزراء أصدر في جلسة الثلاثاء، قرارات عدة، شملت الموافقة على تأليف فريق فني حكومي، يضم عددا من الجهات، من بينها شركة نقل المسافرين والوفود، والشركة العامة لإدارة النقل الخاص، للعمل على جمع البيانات الخاصة بحركة سير المركبات والزخم المروري، وإعداد دراسة متكاملة عن الحلول وإقرار الإجراءات اللازم تطبيقها، ودراسة اتجاهات السير للمركبات في شوارع بغداد لتقديم مقترحات تنظيم وتسهيل وانسيابية حركة سير المرور، ورفع المقترحات والخطط والتوصيات إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بشكل دوري، من أجل معالجة المعوقات وحل العقد المرورية والاختناقات في حركة السير.كذلك أكد مجلس الوزراء على تفعيل العمل بالنقل الجماعي، وتحفيز الموظفين على المشاركة فيه، من خلال منحهم مدّة سماحية نصف ساعة في بصمتي الدخول والخروج.