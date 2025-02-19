نيجيرفان بارزاني والقائم بأعمال السفير الأمريكي يبحثان استئناف تصدير نفط الإقليم وتشكيل الحكومة

2025-02-19 23:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء،مع القائم بأعمال سفير للولايات المتحدة في العراق، دانيال روبنستين، الجهود المبذولةلاستئناف تصدير النفط، والخطوات المتعلقة بتشكيل حكومة الإقليم الجديدة.

جاء ذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني، لدانيال روبنستين، مع القنصل العامالأمريكي في إقليم كوردستان.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع، بحثالعلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع الولايات المتحدة، كما جرى تبادل وجهات النظربشأن العلاقات بين أربيل وبغداد".

وأكد الجانبان على "أهمية استمرار الحوار بين إقليم كوردستان والحكومةالاتحادية العراقية لحل المشكلات القائمة بطريقة سلمية، كما أعربا عن أملهما في أنتتوصل الأطراف السياسية في كوردستان قريبًا إلى اتفاق حول تشكيل الكابينة الحكوميةالمقبلة".

وفي محور آخر من الاجتماع، تمت مناقشة الأوضاع في سوريا ووضع الكورد هناك،إلى جانب الجهود المبذولة لدفع عملية السلام في تركيا.