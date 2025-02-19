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› فيديو | يهود سوريون يزورون دمشق بعد غياب عقود
فيديو | يهود سوريون يزورون دمشق بعد غياب عقود
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2025-02-19 23:20:03 - المصدر: بي بي سي عربي
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