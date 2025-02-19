أجواء العراق.. أمطار وعواصف رعدية الليلة وكتلة هوائية باردة تبدأ السبت المقبل

2025-02-19 23:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، بتوقعات تشير إلى أمطار وعواصف رعدية ستسيطر على معظم مناطق العراق خلال ساعات الليلة وفجر الخميس.

وقال عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك، تابعته "بغداد اليوم"، إن "صورة القمر الصناعي أظهرت تواجد الغيوم في سماء معظم مدن العراق على ارتفاعات مختلفة، مع أجواء صافية في بعض مدن الجنوب،ومن المتوقع أن تشمل هذه الغيوم المناطق الجنوبية خلال ساعات الليلة وفجر الخميس".

وأضاف، أن "أغلب المناطق ستشهد هطول زخات من الأمطار المتفرقة الليلة ونهار الخميس، تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، مع فترات من الغزارة في بعض الأماكن يصاحبها البرق والرعد".

وأوضح أن "فعالية المنخفض الجوي ستتراجع تدريجيًا، حيث ستنتهي فرص الأمطار في الأنبار مساء الخميس، تليها مدن وسط وجنوب العراق ليلاً"، مبيناً ان "الأمطار ستستمر في مدن شمال البلاد وديالى وصلاح الدين وواسط وشمال الأنبار".

وأشار المتنبئ الجوي إلى أن "الفعاليات الممطرة ستستمر يوم الجمعة في مدن شمال وشرق العراق".

كما ستشهد البلاد يومي السبت والأحد اندفاع كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة، مما سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وهطولات مطرية في بعض المناطق، وقد تشمل بعض المناطق المرتفعة هطولات ثلجية متفرقة، مع تأكيد على أن هذه التفاصيل قد تخضع للتغيير مساء الخميس.



