النقل تستعد لإطلاق الحزمة الثانية من النقل الجماعي لفك "اختناقات بغداد"

2025-02-19 23:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، يوم الأربعاء،افتتاح 43 خطاً للنقل الجماعي في مختلف مناطق بغداد، مؤكداً أن الشركة العامة لنقلالمسافرين والوفود تستعد لإطلاق الحزمة الثانية من خطوط النقل الجماعي، وسيكون من أهمهاخط علاوي - مطار بغداد الدولي.

وأكد السعداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "المضي في إدخالقرارات مجلس الوزراء الخاصة بإيجاد الحلول لمشكلة الزحامات في شوارع بغداد"، موجهاًكلاً من "الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، والشركة العامة للنقل الخاص،بالاستعداد والتهيئة للعمل ضمن الفريق الفني الحكومي، برئاسة هيئة المستشارين في مكتبرئيس الوزراء، والذي سيتولى إعداد دراسة لمشكلة تلك الزحامات".

يشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر في جلسة أمس الثلاثاء، قرارات عدة، شملتالموافقة على تأليف فريق فني حكومي، يضم عدداً من الجهات، من بينها شركة نقل المسافرينوالوفود، والشركة العامة لإدارة النقل الخاص، للعمل على جمع البيانات الخاصة بحركةسير المركبات والزخم المروري، وإعداد دراسة متكاملة عن الحلول وإقرار الإجراءات اللازمتطبيقها، ودراسة اتجاهات السير للمركبات في شوارع بغداد لتقديم مقترحات تنظيم وتسهيلوانسيابية حركة سير المرور، ورفع المقترحات والخطط والتوصيات إلى رئيس مجلس الوزراءبشكل دوري، من أجل معالجة المعوقات وحل العقد المرورية والاختناقات في حركة السير.

كذلك أكد مجلس الوزراء على تفعيل العمل بالنقل الجماعي، وتحفيز الموظفينعلى المشاركة فيه، من خلال منحهم مدّة سماحية نصف ساعة في بصمتي الدخول والخروج.

يشار إلى أن الاختناقات المرورية تفاقمت في الأشهر الأخيرة على الرغم منإنجاز العديد من المجسرات والطرق الجديدة، إلا أن هذه المشاريع لم تسهم في التخفيفمن الزحامات في شوارع العاصمة.