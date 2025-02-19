أمطار وثلوج وبرد قارس.. طقس شتوي بامتياز يبدأ من هذه الليلة في العراق

2025-02-19 23:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لخص الراصد الجوي، صادق عطية، مساء اليوم الأربعاء، الحالة الجويةالمتوقعة الليلة والأيام المقبلة في العراق.

وقال عطية في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "صورة القمرالاصطناعي الملتقطة تُظهر تواجد الغيوم في سماء أغلب مدن البلاد على ارتفاعات مختلفة،مع أجواء صافية في بعض مدن الجنوب التي من المتوقع أن تشملها تواجد الغيوم خلال ساعاتالليلة وفجر الخميس".

وتوقع عطية، أن "ستشهد أغلب المناطق هذهِ الليلة ونهار الخميس هطولزخات من الأمطار المتفرقة شدتها ما بين الخفيفة والمتوسطة مصحوبة بفترات من الغزارةفي أماكن محدودة مصحوبة بالبرق والرعد".

وتابع، "تتراجع فعالية المنخفض، وتنتهي فرص الأمطار في الأنبار مساءالخميس تتبعها مدن وسط وجنوب البلاد ليل الخميس مؤقتاً، لكنها تستمر في مدن شمال البلادوديالى وصلاح الدين وواسط وشمال الأنبار، ويوم الجمعة، تستمر الفعاليات الممطرة فيمدن شمال وشرق البلاد".

وأوضح، أن "في يومي السبت والأحد المقبلين، يبدأ اندفاع كتلة هوائيةقطبية شديدة البرودة خلف المنخفض تؤدي لانخفاض واضح بدرجات الحرارة وهطولات مطرية فيأماكن متفرقة، وأيضاً هطولات ثلجية متفرقة ربما تشمل ارتفاعات واطئة".